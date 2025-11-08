На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине назначили командующего беспилотными системами ПВО

Зеленский заявил о назначении Черевашенко командующим беспилотными системами ПВО
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Reuters

Полковника Юрия Черевашенко назначили командующим беспилотными системами противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Сегодня согласовал назначение командующего беспилотных систем противовоздушной обороны. Соответствующий приказ уже подписал министр обороны Денис Шмыгаль», - уточнил он.

По словам Зеленского, Черевашенко принимал участие в создании первой группы мобильных бригад быстрого реагирования ПВО, занимался дронами-перехватчиками и на новой должности должен масштабировать развитие беспилотной составляющей в украинских воздушных силах.

4 ноября Telegram-канал «Военная хроника» написал, что в случае отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на его место может прийти начальник Генштаба Андрей Гнатов. По данным авторов, Зеленский лично охарактеризовал его как «боевого парня».

При этом известно, что Гнатов был снят с поста командующего группировкой «Хортица» после потерь украинской армии под Великой Новоселкой и на Времьевском выступе.

Ранее Европа возмутилась решением Зеленского подчинить антикоррупционные органы.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами