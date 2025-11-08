На Украине назначили командующего беспилотными системами ПВО

Полковника Юрия Черевашенко назначили командующим беспилотными системами противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Сегодня согласовал назначение командующего беспилотных систем противовоздушной обороны. Соответствующий приказ уже подписал министр обороны Денис Шмыгаль», - уточнил он.

По словам Зеленского, Черевашенко принимал участие в создании первой группы мобильных бригад быстрого реагирования ПВО, занимался дронами-перехватчиками и на новой должности должен масштабировать развитие беспилотной составляющей в украинских воздушных силах.

4 ноября Telegram-канал «Военная хроника» написал, что в случае отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на его место может прийти начальник Генштаба Андрей Гнатов. По данным авторов, Зеленский лично охарактеризовал его как «боевого парня».

При этом известно, что Гнатов был снят с поста командующего группировкой «Хортица» после потерь украинской армии под Великой Новоселкой и на Времьевском выступе.

Ранее Европа возмутилась решением Зеленского подчинить антикоррупционные органы.