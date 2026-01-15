Финляндия откликнулась на просьбу Дании направить военных на Гренландию

Финляндия по просьбе Дании направила двух офицеров в Гренландию

Финляндия по просьбе Дании направила двух офицеров в Гренландию на фоне притязаний США на остров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны республики.

«По просьбе Дании Финляндия направляет в Гренландию двух офицеров связи для изучения возможностей проведения учений», — следует из сообщения.

Гренландия является частью королевства Дании, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью его страны.

5 января Трамп заявил о планах установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность США.

В Минобороны Дании пообещали ответный удар в случае вторжения США на остров. Однако там не уточнили, как именно будут отвечать на возможный удар со стороны Вооруженных сил США.

В марте прошлого года президент РФ Владимир Путин назвал серьезным план Трампа присоединить Гренландию к США.

Ранее спецпосланник Трампа объяснил интерес США к Гренландии.