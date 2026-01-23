Финляндия решила вернуть своих офицеров из Гренландии

Миссия офицеров связи, отправленных Финляндией в Гренландию завершена, и они вернутся домой в ближайшие дни. Об этом сообщает портал Yle.

На прошлой неделе Финляндия направила двух офицеров в Гренландию в ответ на просьбу Дании к союзникам принять участие в учениях Arctic Endurance.

По данным Yle, помимо Финляндии, своих военных направили еще семь стран. По словам собеседника портала, представители Германии и Нидерландов уже вернулись на родину.

Гренландия является частью королевства Дании. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью американского государства.

22 американский лидер сообщил, что достиг договоренности с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте по поводу будущего соглашения о контроле над островом.

21 января в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ президент России Владимир Путин заявил, что Дания всегда относилась к Гренландии как к колонии, относилась довольно жестко, «если не сказать жестоко».

Ранее генсек Марк Рютте заявил, что НАТО работает с Данией над укреплением безопасности в Арктике.