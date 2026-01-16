Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Армия

Минобороны сообщило об освобождении пяти населенных пунктов за неделю

Минобороны: ВС РФ освободили Закотное в ДНР и Жовтневое в Запорожской области
Алексей Майшев/РИА Новости

Российские военные за неделю освободили пять населенных пунктов, включая Белогорье и Новобойковское Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, в течение прошедшей недели в результате решительных действий группировки «Север» был освобожден населенный пункт Комаровка в Сумской области. В Донецкой Народной Республике (ДНР) подразделениями Южной группировки войск было взято под контроль село Закотное.

В Запорожской области группировка «Днепр» завершила освобождение Белогорья и Новобойковского, а населенный пункт Жовтневое был взят благодаря усилиям группировки «Восток».

За предыдущую неделю войска РФ тоже взяли под контроль пять населенных пунктов: Зеленое в Запорожской области, Братское в Днепропетровской области, Подолы в Харьковской области, Грабовское в Сумской области и Бондарное в ДНР.

До этого начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил о расширении полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. По его словам, задачи по расширению буферной зоны выполняют подразделения группировки войск «Север».

Ранее в Минобороны сообщили о продвижении ВС РФ в приграничных районах.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27636631_rnd_6",
    "video_id": "record::ea804e09-04c6-4d92-9c9a-d2c0c90fd048"
}
 
Теперь вы знаете
Гренландия — новая Аляска. Как великие державы продавали свои земли США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+