Минобороны: ВС РФ освободили Закотное в ДНР и Жовтневое в Запорожской области

Российские военные за неделю освободили пять населенных пунктов, включая Белогорье и Новобойковское Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, в течение прошедшей недели в результате решительных действий группировки «Север» был освобожден населенный пункт Комаровка в Сумской области. В Донецкой Народной Республике (ДНР) подразделениями Южной группировки войск было взято под контроль село Закотное.

В Запорожской области группировка «Днепр» завершила освобождение Белогорья и Новобойковского, а населенный пункт Жовтневое был взят благодаря усилиям группировки «Восток».

За предыдущую неделю войска РФ тоже взяли под контроль пять населенных пунктов: Зеленое в Запорожской области, Братское в Днепропетровской области, Подолы в Харьковской области, Грабовское в Сумской области и Бондарное в ДНР.

До этого начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил о расширении полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. По его словам, задачи по расширению буферной зоны выполняют подразделения группировки войск «Север».

Ранее в Минобороны сообщили о продвижении ВС РФ в приграничных районах.