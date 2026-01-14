Размер шрифта
Минобороны Дании направило в Гренландию военных

Danmarks radio: Дания направила в Гренландию военных
Tom Little/Reuters

Минобороны Дании направило в Гренландию военную технику и передовой отряд. Об этом сообщает телерадиокомпания Danmarks radio.

Отмечается, что направленные на остров военные будут готовиться к приему более крупных сил армии и других подразделений министерства обороны королевства.

Телерадиокомпания опубликовала фото самолета Challenger Минобороны Дании, который приземлился в Нууке. Однако командование королевских вооруженных сил пока никак не прокомментировало данную информацию.

«Мы продвигаемся вперед в вопросе более постоянного и масштабного присутствия в Гренландии со стороны датского министерства обороны, а также с участием других стран», — рассказал министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен после заседания Комитета по внешней политике, напомнив также, что в 2026 году в Гренландии пройдут учения стран НАТО.

14 января стало известно, что почти 70% американцев выступают против военного захвата Гренландии. Согласно опросу компании YouGov и издания Economist, менее 10% американцев выступили за использование военной силы для установления контроля над Гренландией.

5 января президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз с точки зрения обороны нуждается в том, чтобы Штаты владели Гренландией. По его словам, корабли Китая и России якобы уже окружают остров.

До этого супруга замглавы аппарата Белого дома по вопросам политики, советника президента США Стивена Миллера Кэти опубликовала в соцсети «Х» карту Гренландии, на которой страна окрашена в цвета американского флага. Свою публикацию она сопроводила одним словом «soon» (в переводе с английского — «скоро»), тем самым намекнув на планы США захватить Гренландию.

Ранее премьер Гренландии призвал не паниковать после угроз США.

