Стало известно, как удар «Орешника» повлияет на ремонтные мощности авиации ВСУ

ВХ: удар «Орешника» по заводу во Львове парализует ремонт авиации ВСУ
Министерство обороны РФ

Значительная часть ремонтных мощностей авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ) может оказаться парализованной в связи с уничтожением Львовского авиаремонтного завода в результате применения ракеты «Орешник» российскими военными. Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника» (ВХ).

«Если все так, то значительная часть обслуживающих авиацию ВСУ мощностей как минимум на время перестанет функционировать», — отмечается в публикации.

В ней уточняется, что объекты наподобие Львовского авиаремонтного завода строятся «определенным образом». Из-за этого для их полного вывода из эксплуатации могут понадобиться повторные удары.

9 января министерство обороны РФ заявило, что военнослужащие страны нанесли массированный удар по критическим объектам на Украине. В том числе они применили ракету «Орешник». Как рассказали в ведомстве, это стало ответом на попытку ВСУ в ночь на 29 декабря 2025 года атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области.

По информации украинского издания «Страна.ua», целью «Орешника» был авиаремонтный завод во Львове. Данное предприятие уже попадало под удары в марте 2022 года. 12 января эту информацию подтвердило российское Минобороны.

Ранее в НАТО высказались об ударе «Орешником» по Украине.

