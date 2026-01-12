Генсек НАТО прокомментировал удар «Орешником» по Украине

Российский удар «Орешником» по Украине — это сигнал НАТО отказаться от военной поддержки Киева, заявил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте. Трансляция велась на сайте блока.

По его мнению, Россия старается удержать альянс от поддержки Украины, но «мы от нее не откажемся».

9 января в Минобороны РФ сообщили о массированном ударе, в том числе «Орешником», по критическим объектам Украины. По данным ведомства, это стало ответом на попытку атаки резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря 2025 года.

В МО заявили, что все цели удара были достигнуты. В частности, ВС РФ поразили цеха по производству беспилотников, которые использовались во время налета на резиденцию Путина, а также энергообъекты, обеспечивающие работу военно-промышленного (ВПК) комплекса Украины.

Ранее в Британии заявили об угрозе Европе из-за «Орешника».