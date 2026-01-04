Вооруженные силы (ВС) России продвинулись на двух участках фронта. Об этом сообщил украинский аналитический портал Deep State в Telegram-канале, опубликовав карты с продвижением российских войск.

По данным источника, бойцы армии России продвинулись недалеко от Купянска в Харьковской области, а именно в селе Степовая Новоселовка. Кроме того, аналитики сообщили об успехе ВС РФ у Константиновки в Донецкой области.

21 ноября начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что российские военнослужащие взяли под контроль Купянск.

По словам советника главы Донецкой народной республики Игоря Кимаковского, взятие Купянска фактически означает замыкание кольца вокруг украинского гарнизона в Петропавловке, Куриловке, Глушковке, Ковшаровке и большого количества населенных пунктов на левом берегу Оскола.

Константиновка в ДНР была взята под контроль российских военных 30 августа 2024 года. По данным Герасимова на конец августа 2025 года, ВС РФ контролировали 79% территорий ДНР.

