Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВС России взяли под контроль Константиновку в ДНР

Минобороны РФ сообщило об освобождении Константиновки в ДНР

close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы России взяли под контроль город Константиновка в Краматорском районе Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Там рассказали, что российские войска нанесли поражение живой силе ВСУ. Они также отразили пять контратак противника.

Потери ВСУ на данном направлении превысили 4840 человек, а также 60 автомобилей и 57 орудий полевой артиллерии. Российским войскам удалось также уничтожить танки Leopard и Abrams.

В министерстве обороны РФ также сообщили, что военные из группировки войск «Запад» взяли под контроль село Стельмаховка в ЛНР и село Синьковка в Харьковской области.

В Минобороны также рассказали, что с 24 по 30 августа Вооруженные силы РФ нанесли один массированный и 14 групповых ударов по украинским объектам. Удары были нанесены высокоточным оружием большой дальности, гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

Ранее удар «Ланцета» по бронемашине ВСУ в Курской области попал на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами