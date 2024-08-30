ВС России взяли под контроль Константиновку в ДНР

Вооруженные силы России взяли под контроль город Константиновка в Краматорском районе Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Там рассказали, что российские войска нанесли поражение живой силе ВСУ. Они также отразили пять контратак противника.

Потери ВСУ на данном направлении превысили 4840 человек, а также 60 автомобилей и 57 орудий полевой артиллерии. Российским войскам удалось также уничтожить танки Leopard и Abrams.

В министерстве обороны РФ также сообщили, что военные из группировки войск «Запад» взяли под контроль село Стельмаховка в ЛНР и село Синьковка в Харьковской области.

В Минобороны также рассказали, что с 24 по 30 августа Вооруженные силы РФ нанесли один массированный и 14 групповых ударов по украинским объектам. Удары были нанесены высокоточным оружием большой дальности, гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

Ранее удар «Ланцета» по бронемашине ВСУ в Курской области попал на видео.