«Замыкание кольца». Что известно о продвижении ВС России в Харьковской области?

Путин заявил, что около 15 батальонов ВСУ заблокированы в Купянске

Российские войска взяли под контроль Купянск в Харьковской области. В городе и около него заблокирована значительная группировка ВСУ, сообщил российский президент Владимир Путин. Освобождение Купянска позволит «замкнуть кольцо» вокруг украинского гарнизона во множестве населенных пунктов, объяснили власти ДНР. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В Купянске и около него заблокировано около 15 батальонов ВСУ, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании с военными.

«Имею в виду Купянск — Узловой и прилегающую территорию, где, насколько мне известно, вам также удалось заблокировать значительную группировку противника численностью, совсем недавно там было 18, сейчас начальник Генштаба докладывал, примерно 15 батальонов», — сказал Путин.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту, что российские военнослужащие взяли под контроль Купянск . Сейчас они продолжают ликвидацию противника на левом берегу реки Оскол.

По данным ТАСС, ВС РФ полностью контролируют логистику ВСУ в радиусе десяти километров от Купянска. Украинские военнослужащие пытались вырваться из города, но российские военные ликвидировали до трех тысяч бойцов ВСУ и около 900 единиц техники.

«Освобождение Купянска — это фактически замыкание кольца вокруг украинского гарнизона в Петропавловке, Куриловке, Глушковке, Ковшаровке и большого количества населенных пунктов на левом берегу Оскола», — сказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Военно-гражданская администрация Харьковской области готова приехать в Купянск для оказания помощи местным жителям и эвакуации нуждающихся, когда это станет возможно, отметил глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.

Успехи ВС РФ в Харьковской области

Герасимов на совещании также рассказал, что ВС РФ контролируют 80% города Волчанска Харьковской области.

Во время совещания командующий группировкой войск «Запад» Сергей Кузовлев доложил Путину о взятии под контроль села Петропавловка в Харьковской области.

«Идут бои по освобождению населенных пунктов Кучеровки, Куриловки и Купянск-Узловой», — добавил Кузовлев, уточнив, что ВС РФ также продвигаются к Красному Лиману в ДНР.

Военный эксперт Андрей Марочко рассказал ТАСС, что российская армия расширила буферную зону на одном из участков в Харьковской области до 40 км.

«В ходе успешной кампании по созданию зоны безопасности вдоль государственной границы в Белгородской области ВС РФ достигли весомых результатов. На сегодняшний момент после недавнего продвижения наших войск с Мелового Харьковской области в северо-западном направлении ширина буферной зоны превысила 40 км. Губина вклинивания в среднем составляет четыре километра. Обе цифры ежедневно имеют прирост благодаря успешному продвижению наших войск».

Фейки о Купянске

Генштаб ВСУ 21 ноября заявил, что Купянск якобы все еще контролируют Силы обороны Украины. Однако 17 ноября источник ТАСС в силовых структурах сообщал, что ВСУ оказались в безнадежной ситуации в Купянске, поэтому решили сыграть в «медийку». Группа украинских сил специальных операций сняла видео, где они стреляют по пустому зданию и взрывают его. Таким образом они пытались сымитировать контроль над городом.

Telegram-канал SHOT 19 ноября сообщал, что российские военные ликвидировали группу бойцов ВСУ, которая пыталась сделать фейковое видео. Их встретили на выходе из города сразу после съемок.

«Группировка проникла в Купянск, чтобы снять имитацию боев для отчетов [украинского президента Владимира] Зеленского и показать «успешное отражение» атак ВС РФ. Побегали у пустых зданий, не встретили ни одного нашего военного и спешно ретировались из города. Но не очень успешно. Российские военные накрыли их ударом в Купянском районе», — говорилось в сообщении.