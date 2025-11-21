«Замыкание кольца». Что известно о продвижении ВС России в Харьковской области?

В Купянске и около него заблокировано около 15 батальонов ВСУ, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании с военными.
«Имею в виду Купянск — Узловой и прилегающую территорию, где, насколько мне известно, вам также удалось заблокировать значительную группировку противника численностью, совсем недавно там было 18, сейчас начальник Генштаба докладывал, примерно 15 батальонов», — сказал Путин.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту, что российские военнослужащие взяли под контроль Купянск. Сейчас они продолжают ликвидацию противника на левом берегу реки Оскол.
По данным ТАСС, ВС РФ полностью контролируют логистику ВСУ в радиусе десяти километров от Купянска. Украинские военнослужащие пытались вырваться из города, но российские военные ликвидировали до трех тысяч бойцов ВСУ и около 900 единиц техники.
«Освобождение Купянска — это фактически замыкание кольца вокруг украинского гарнизона в Петропавловке, Куриловке, Глушковке, Ковшаровке и большого количества населенных пунктов на левом берегу Оскола», — сказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
Военно-гражданская администрация Харьковской области готова приехать в Купянск для оказания помощи местным жителям и эвакуации нуждающихся, когда это станет возможно, отметил глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.
Успехи ВС РФ в Харьковской области
Герасимов на совещании также рассказал, что ВС РФ контролируют 80% города Волчанска Харьковской области.
Во время совещания командующий группировкой войск «Запад» Сергей Кузовлев доложил Путину о взятии под контроль села Петропавловка в Харьковской области.
«Идут бои по освобождению населенных пунктов Кучеровки, Куриловки и Купянск-Узловой», — добавил Кузовлев, уточнив, что ВС РФ также продвигаются к Красному Лиману в ДНР.
Военный эксперт Андрей Марочко рассказал ТАСС, что российская армия расширила буферную зону на одном из участков в Харьковской области до 40 км.
«В ходе успешной кампании по созданию зоны безопасности вдоль государственной границы в Белгородской области ВС РФ достигли весомых результатов. На сегодняшний момент после недавнего продвижения наших войск с Мелового Харьковской области в северо-западном направлении ширина буферной зоны превысила 40 км. Губина вклинивания в среднем составляет четыре километра. Обе цифры ежедневно имеют прирост благодаря успешному продвижению наших войск».
Фейки о Купянске
Генштаб ВСУ 21 ноября заявил, что Купянск якобы все еще контролируют Силы обороны Украины. Однако 17 ноября источник ТАСС в силовых структурах сообщал, что ВСУ оказались в безнадежной ситуации в Купянске, поэтому решили сыграть в «медийку». Группа украинских сил специальных операций сняла видео, где они стреляют по пустому зданию и взрывают его. Таким образом они пытались сымитировать контроль над городом.
Telegram-канал SHOT 19 ноября сообщал, что российские военные ликвидировали группу бойцов ВСУ, которая пыталась сделать фейковое видео. Их встретили на выходе из города сразу после съемок.
«Группировка проникла в Купянск, чтобы снять имитацию боев для отчетов [украинского президента Владимира] Зеленского и показать «успешное отражение» атак ВС РФ. Побегали у пустых зданий, не встретили ни одного нашего военного и спешно ретировались из города. Но не очень успешно. Российские военные накрыли их ударом в Купянском районе», — говорилось в сообщении.