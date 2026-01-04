Боевой дух в рядах вооруженных сил Украины (ВСУ) резко упал. Об этом РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, также упала и дисциплина в рядах ВСУ, кроме того, украинские бойцы уже не хотят ни умирать, ни «даже воевать за киевский режим».

Украинские военачальники, как полагает Рогов, начали осознавать, что Владимир Зеленский просто их использовал как пушечное мясо для достижения своих корыстных целей, а также для того, чтобы удовлетворить свою жажду власти и денег.

До этого сообщалось, что ВСУ атаковали дронами сослуживцев, сдающихся в плен под Днепропетровском.

По последним подсчетам ТАСС, из ВСУ в 2025 году дезертировали или отправились в «самоволку» более 200 тысяч военных. На расширенном заседании Минобороны РФ президент России Владимир Путин отметил, что число дезертиров в ВСУ «исчисляется сотнями тысяч».

Ранее ВСУ перебросили к Сумам подразделения, понесшие большие потери под Гуляйполем.