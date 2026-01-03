Размер шрифта
ВСУ перебросили к Сумам подразделения, понесшие большие потери под Гуляйполем

ТАСС: ВСУ перебросили к Сумам укомплектованные на 40% подразделения
Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинское командование перебросило в Сумскую область из под Гуляйполя в Запорожской области подразделения бригады теробороны, которые укомплектованы менее чем наполовину. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Укомплектованность переброшенных частей 106-й бригады составляет не более 40% из-за высоких потерь, понесенных в боях за Гуляйполе», — уточнил собеседник агентства.

До этого сообщалось, что элитное подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Волки да Винчи» требует вывода из окрестностей Гуляйполя. Отмечается, что они терпят крупные потери среди личного состава. Лишь за последние сутки двумя массированными ударами были уничтожены более 40 украинских военнослужащих.

В Минобороны РФ накануне сообщили, что за неделю российской армией были взяты под контроль пять населенных пунктов: Степногорск, Лукьяновское и Гуляйполе в Запорожской области, Диброва, Димитров, Родинское, Артемовка и Вольное в Донецкой Народной Республике и Богуславка в Харьковской области.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал, как прятался от украинских загранотрядов в Гуляйполе.

