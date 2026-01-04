Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине

ВСУ атаковали дронами сослуживцев, сдающихся в плен под Днепропетровском

РИА Новости: дрон ВСУ атаковал сдающихся в плен сослуживцев под Днепропетровском
Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Украинские дроны били по группе солдат, которые сдались в плен в селе Рыбное в Днепропетровской области. Об этом РИА Новости рассказал военнопленный Юрий Коновалов.

«Это наш Mavic. Он видел, что это мы в скотче красном, связанные сзади руки, без курток. И получается, они видели, что это мы, и они тупо первой группе в спину… «Затрехсотили» всю группу», — сказал военнопленных.

По его словам, сослуживцы могли атаковать их беспилотниками, потому что понимали, что группа сдалась в плен.

До этого Коновалов рассказал, что дезертировал из ВСУ и несколько лет скрывался от ТЦК. По словам мужчины, два года он почти не выходил из дома, а в итоге его поймали сотрудники военкомата во дворе у собственного гаража.

До этого в российских силовых структурах рассказали, что подразделение вооруженных сил Украины (ВСУ) «Птицы Мадьяра» ликвидируют украинских дезертиров в Харьковской области.

Ранее российские «Герани» поразили цеха по производству БПЛА в Харькове.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27558037_rnd_5",
    "video_id": "record::cd5436b3-9723-4251-9e28-a719e246b0b5"
}
 
Теперь вы знаете
Свинцовые белила и ректальные свечи из радия: какие яды люди использовали в быту, пока наука не шагнула вперед
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+