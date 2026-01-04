ВСУ атаковали дронами сослуживцев, сдающихся в плен под Днепропетровском

Украинские дроны били по группе солдат, которые сдались в плен в селе Рыбное в Днепропетровской области. Об этом РИА Новости рассказал военнопленный Юрий Коновалов.

«Это наш Mavic. Он видел, что это мы в скотче красном, связанные сзади руки, без курток. И получается, они видели, что это мы, и они тупо первой группе в спину… «Затрехсотили» всю группу», — сказал военнопленных.

По его словам, сослуживцы могли атаковать их беспилотниками, потому что понимали, что группа сдалась в плен.

До этого Коновалов рассказал, что дезертировал из ВСУ и несколько лет скрывался от ТЦК. По словам мужчины, два года он почти не выходил из дома, а в итоге его поймали сотрудники военкомата во дворе у собственного гаража.

До этого в российских силовых структурах рассказали, что подразделение вооруженных сил Украины (ВСУ) «Птицы Мадьяра» ликвидируют украинских дезертиров в Харьковской области.

Ранее российские «Герани» поразили цеха по производству БПЛА в Харькове.