Стало известно, что «Птицы Мадьяра» ликвидируют украинских дезертиров

Подразделение вооруженных сил Украины (ВСУ) «Птицы Мадьяра» ликвидируют украинских дезертиров в Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщили в силовых структурах.

«Для поиска и уничтожения дезертиров на направлении работают расчеты от 414-й отдельной бригады беспилотных систем «Птахи Мадяра» («Птицы Мадьяра» — прим ред.)», — отметил собеседник агентства.

До этого украинский пленный Юрий Коновалов рассказал, что дезертировал из ВСУ и несколько лет скрывался от ТЦК. По словам мужчины, два года он почти не выходил из дома, а в итоге его поймали сотрудники военкомата во дворе у собственного гаража.

По последним подсчетам ТАСС, из ВСУ в 2025 году дезертировали или отправились в «самоволку» более 200 тысяч военных. На расширенном заседании Минобороны РФ президент России Владимир Путин отметил, что число дезертиров в ВСУ «исчисляется сотнями тысяч». А украинское издание Страна.ua объясняло подобную ситуацию в украинской армии тем, что солдат не устраивают низкие зарплаты и материальное положение.

Ранее сообщалось, что на Украине вводят систему слежки за военнообязанными.

