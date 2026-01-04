Угроза удара БПЛА отменена в российском регионе

Угроза удара беспилотников (БПЛА) на территории Осторогожского района Воронежской области отменена. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Отмена режима непосредственной угрозы атаки БПЛА в Острогожском районе», — уточнил Гусев.

В то же время глава Черноземья предупредил граждан, что режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона.

Гусев также рассказал об отмене угрозы удара БПЛА на территории Россошанского района. Всего в ночь на 4 января режим опасности атаки беспилотников был введен на территории Борисоглебска, Бутурлиновского, Лискинского и Острогожского районов Воронежской области.

До этого силы ПВО России сбили над 10 регионами более 100 беспилотников. Притом, более 20 из них было уничтожено в небе над Московской областью.

На фоне атак столичный аэропорт Внуково из соображений безопасности ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов. К аналогичным мерам был вынужден прибегнуть воздушный порт в подмосковном городе Жуковском.

Ранее БПЛА помешал посадке самолета президента Литвы.