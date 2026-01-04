Размер шрифта
Угрозу удара БПЛА отменили в нескольких районах Воронежской области

Гусев: угроза удара БПЛА отменена в Россошанском районе Воронежской области
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Отменена угроза удара БПЛА на территории Россошанского района Воронежской области. Об этом сообщил воронежский губернатор Александр Гусев в Telegram-канале .

«Отмена режима непосредственной угрозы атаки БПЛА в Россошанском районе», — написал глава Черноземья.

До этого глава региона сообщил о том, что режим опасности атаки беспилотников был введен на территории Борисоглебска, Бутурлиновского, Лискинского и Острогожского районов Воронежской области. Как уточнил Гусев, впоследствии в Острогожском районе угроза удара также была отменена.

Всего в ночь с 3 на 4 января Россию атаковали более ста дронов. Как отметили в Министерстве обороны РФ, силы ПВО за 7,5 часов уничтожили над 10 регионами страны 103 беспилотника ВСУ самолетного типа. В небе Брянской области было нейтрализовано 44 беспилотных летательных аппарата. Над Калужской областью и Московским регионом сбиты по 18 дронов. В Тульской области ликвидировано пять беспилотников. В Крыму, Орловской области и над акваторией Азовского моря сбиты по четыре БПЛА. Еще три дрона уничтожены в небе Ростовской области, а по одному — в Краснодарском крае, Курской и Тверской областях.

Ранее количество БПЛА, пытавшихся ударить по Москве, превысило 20.

