Средства ПВО сбили 103 дрона над 10 регионами России и Азовским морем
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российские силы ПВО (противовоздушной обороны) за 7,5 часа уничтожили над 10 регионами страны и Азовским морем 103 беспилотника ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 16:00 до 23:30. В небе Брянской области нейтрализовали 44 БПЛА, над Калужской областью и Московским регионом сбили по 18 дронов, пять беспилотников ликвидировали в Тульской области; в Крыму, Орловской области и над акваторией Азовского моря — по четыре БПЛА, еще три — в небе Ростовской области и по одному в Краснодарском крае, Курской и Тверской областях.

В новогоднюю ночь беспилотники ВСУ атаковали кафе и гостиницу в поселке Хорлы Херсонской области. Не выжили 28 человек, более 30 человек получили ранения. По данным властей, один из дронов был оснащен термитной зажигательной смесью, что привело к быстрому распространению огня и сделало эвакуацию невозможной.

В России назвали удар целенаправленным, отметив, что он был нанесен прямо во время новогодней речи президента РФ. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Экспертам удалось установить личности девяти человек, получивших несовместимые с жизнью травмы. После публикации их персональных данных сайт правительства Херсонской области подвергся кибератаке.

Ранее в США не поверили в атаку на резиденцию Путина.

