Количество БПЛА, пытавшихся ударить по Москве, превысило 20

Собянин: еще два дрона сбиты силами ПВО на подлете к Москве
Министерство обороны РФ

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на канале в мессенджере Max о ликвидации еще двух БПЛА противника, летевших к столице.

Его пост опубликован в 1:30. По словам градоначальника, специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки БПЛА.

Таким образом, Москву с прошлого вечера попытался атаковать 21 дрон. Первый налет был зафиксирован в 19:37.

На фоне атак столичный аэропорт Внуково из соображений безопасности ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

До этого Минобороны РФ заявило, что силы ПВО (противовоздушной обороны) за 7,5 часа уничтожили над 10 регионами страны и Азовским морем 103 беспилотника ВСУ самолетного типа. Налеты дронов произошли в период с 16:00 до 23:30.

В небе Брянской области нейтрализовали 44 БПЛА, над Калужской областью и Московским регионом сбили по 18 дронов, пять беспилотников ликвидировали в Тульской области; в Крыму, Орловской области и над акваторией Азовского моря — по четыре БПЛА, еще три — в небе Ростовской области и по одному в Краснодарском крае, Курской и Тверской областях.

Ранее БПЛА помешал посадке самолета президента Литвы.

