Минобороны опубликовало кадры обломков дрона, атаковавшего резиденцию Путина

В Минобороны показали кадры беспилотника, атаковавшего резиденцию Путина 
Минобороны опубликовало видеозапись с обломками одного из дронов, атаковавших резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области.

Беспилотник нес фугасный заряд весом шесть килограммов, отметили в оборонном ведомстве.

До этого в ходе брифинга начальник зенитных ракетных войск ВКС России генерал-майор Александр Романенков сообщил, что украинские дроны, атаковавшие резиденцию президента, взлетели из Сумской и Черниговской областей.

Об атаке резиденции на Валдае 29 декабря заявил глава МИД России Сергей Лавров. Позднее Минобороны РФ подтвердило эту информацию, отметив, что российские ПВО отбил атаку 91 украинского дрона.

Попытку ударить по резиденции президента Украины осудили ряд международных лидеров. Как писала Financial Times, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразили солидарность с Россией. С осуждением также выступил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Ранее Трамп отреагировал на удар Киева по резиденции Путина.
 
