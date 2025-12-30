Генерал предрек Зеленскому незавидную судьбу после атаки резиденции Путина: «Будет охота»

Российская армия готовит беспрецедентный ответ на попытку ВСУ нанести удар по резиденции президента Владимира Путина. Об этом mk.ru заявил заслуженный военный летчик, генерал-майор авиации Владимир Попов.

Он подчеркнул, что противник повел себя «варварски» накануне праздничных дней, попытавшись атаковать резиденцию президента России. Военный предположил, что такое решение принял лично Владимир Зеленский.

Реакция ВС РФ на такие действия будет «очень серьезная». Попов заявил, что как только Зеленский появится в публичном поле, «по нему точно прилетят не только «Герани», но и что-то посерьезнее». Ранее Россия «старалась не наносить ущерб Зеленскому или его ближайшему кругу», однако сейчас ситуация «поменяется на 180 градусов», полагает генерал-майор.

Попов не исключил, что ответ Украине будет «со дня на день или в праздничные дни».

«Как уже сказал, наш ответ будет адресный, по «лежкам» Зеленского и его прихвостней. <…> Не буду говорить как, но наверное, сейчас наши специалисты, подключат в том числе и свои финансовые возможности. А после получения нужной информации, думаю, будет удар и не один. Будет охота», — заявил Попов.

В ночь на 29 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области (Валдай), заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Армия России ответит на этот шаг, а Москва скорректирует переговорную позицию. Президент Украины Владимир Зеленский отверг причастность ВСУ к атаке и предупредил о вероятных ударах по правительственному кварталу в Киеве. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

