Путин созвал совещание по ситуации в зоне СВО

Президент России Владимир Путин проводит совещание по ситуации в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает «Интерфакс».

«Сегодня основное внимание уделим текущему состоянию дел на линии боевого соприкосновения, поговорим о результатах работы, заслушаем доклады командующих группировками войск о результатах выполнения задач подчиненными соединениями и воинскими частями, а также обсудим планы на ближайшую перспективу», — сказал Путин в начале совещания.

О ходе ситуации в зоне СВО Верховному главнокомандующему доложили начальник Генерального штаба Валерий Герасимов и командующие группировками войск.

28 декабря Путин заявил, что темпы наступления российских войск сводят к нулю заинтересованность Москвы в выводе ВСУ с подконтрольных им территорий, заявил Владимир Путин, заслушав доклад военных об успехах на фронте. В частности, президенту сообщили о переходе под контроль ВС РФ Гуляйполя и Димитрова.

Ранее Путин провел встречу с губернатором Подмосковья.