Российские средства ПВО сбили шестой за день БПЛА, направлявшийся к Москве

Собянин: средства ПВО сбили летевший в сторону Москвы дрон
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили шестой за день украинский дрон, летевший в сторону Москвы. Об этом в своем канале в мессенджере Max сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Уничтожен еще один БПЛА (беспилотный летательный аппарат — «Газета.Ru»)», — написал глава населенного пункта.

Он добавил, что сотрудники экстренных служб уже находятся на месте падения обломков дрона.

Утром 24 декабря пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что дежурные средства ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 172 украинских беспилотника над территорией страны. Четыре дрона нейтрализовали в столичном регионе, при этом два из них направлялись в сторону Москвы.

Менее чем через час Собянин рассказал о ликвидации третьего БПЛА, летевшего к российской столице. Днем были перехвачены еще два летательных аппарата, запущенные в сторону Москвы. Сотрудники экстренных служб каждый раз после уничтожения дронов выезжали на места падения их фрагментов.

23 декабря украинские дроны попытались атаковать объекты в Буденновске в Ставропольском крае. Губернатор региона Владимир Владимиров подчеркнул, что никто из людей не пострадал.

Ранее в Краснодарском крае обломки беспилотника повредили трубопровод.

