На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Медведев назвал главный приоритет на 2026 год

Медведев назвал приоритетом на 2026 год укомплектование войск беспилотных систем
true
true
true
close
Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что при комплектовании российских Вооруженных сил (ВС) контрактниками в 2026 году одним из приоритетов станет укомплектование войск беспилотных систем. Об этом политик написал в Max.

Медведев уточнил, что это будет одним, но не единственным приоритетом.

19 декабря в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин заявил, что количество россиян, желающих служить в беспилотной авиации, стало настолько большим, что Минобороны пришлось объявить конкурс.

По словам главы государства, многие студенты берут академический отпуск, чтобы принять участие в специальной военной операции (СВО) и, прежде всего, в качестве операторов дронов.

Также президент отметил, что по количеству дронов российская армия превосходит противника. При этом он признал, что России пока не хватает тяжелых дронов.

Ранее в Минобороны РФ раскрыли число контрактников, поступивших на службу в 2025 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами