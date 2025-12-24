Медведев назвал главный приоритет на 2026 год

Медведев назвал приоритетом на 2026 год укомплектование войск беспилотных систем

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что при комплектовании российских Вооруженных сил (ВС) контрактниками в 2026 году одним из приоритетов станет укомплектование войск беспилотных систем. Об этом политик написал в Max.

Медведев уточнил, что это будет одним, но не единственным приоритетом.

19 декабря в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин заявил, что количество россиян, желающих служить в беспилотной авиации, стало настолько большим, что Минобороны пришлось объявить конкурс.

По словам главы государства, многие студенты берут академический отпуск, чтобы принять участие в специальной военной операции (СВО) и, прежде всего, в качестве операторов дронов.

Также президент отметил, что по количеству дронов российская армия превосходит противника. При этом он признал, что России пока не хватает тяжелых дронов.

Ранее в Минобороны РФ раскрыли число контрактников, поступивших на службу в 2025 году.