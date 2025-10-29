На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Песков ответил на слова Трампа о превосходстве США по ядерным подлодкам

Песков: в вопросе ядерных подлодок нужно обращать внимание на заявления Путина
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Для России главное обращать внимание на заявления президента РФ Владимира Путина, для нас это главное. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Так он отреагировал на высказывание президента США Дональда Трампа о превосходстве России по ядерным подводным лодкам. По словам главы Белого дома, США занимают первое место в мире по качеству выпускаемого ими оружия и возможностям. Как он сказал, все остальные страны хотят покупать вооружения у Вашингтона.

«Это глава Соединенных Штатов. У нас в этом плане есть наш президент. Мы, мы в первую очередь обращаем внимание на заявление нашего президента», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что российская сторона занимается своим военным строительством и развитием военно-промышленного комплекса.

26 октября Путин провел совещание с начальником Генерального штаба армии страны Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в специальной военной операции на Украине. Во время встречи глава государства объявил о завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой.

Ранее Трамп заявил, что США обладают «самой сильной и мощной в истории мира» армией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами