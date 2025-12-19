На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинские беспилотники массово атаковали российский регион

Губернатор Гусев: над Воронежской областью сбили 15 беспилотников
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 19 декабря сбили 15 беспилотников над Воронежской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, люди не пострадали. Разрушений также не зафиксированы, уточнил чиновник.

Опасность атаки беспилотников во всем регионе действовала с 23:34 до 5:51.

До этого губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о повреждении объекта коммунальной инфраструктуры в Орле из-за атаки украинских беспилотников.

В Таганроге в результате атаки беспилотников оказались повреждены четыре частных дома. Незадолго до этого Telegram-канал SHOT сообщил со ссылкой на местных жителей, что над гордом произошла серия взрывов.

В Белгородской области в результате атаки украинских беспилотников был ранен пятимесячный ребенок.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов призвал использовать опыт создания системы ПВО вокруг Москвы в более широком масштабе.

