Украинские беспилотники массово атаковали российский регион

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 19 декабря сбили 15 беспилотников над Воронежской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, люди не пострадали. Разрушений также не зафиксированы, уточнил чиновник.
Опасность атаки беспилотников во всем регионе действовала с 23:34 до 5:51.
До этого губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о повреждении объекта коммунальной инфраструктуры в Орле из-за атаки украинских беспилотников.
В Таганроге в результате атаки беспилотников оказались повреждены четыре частных дома. Незадолго до этого Telegram-канал SHOT сообщил со ссылкой на местных жителей, что над гордом произошла серия взрывов.
В Белгородской области в результате атаки украинских беспилотников был ранен пятимесячный ребенок.
Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов призвал использовать опыт создания системы ПВО вокруг Москвы в более широком масштабе.