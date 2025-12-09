Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил звездой Героя России сержанта Никиту Афанасьева. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Медаль Путин вручил матери сержанта Татьяне Афанасьевой и вдове Марине Бородиной.

«Указом президента Российской Федерации звание Героя Российской Федерации посмертно присвоено сержанту Афанасьеву Никите Ивановичу», — говорится в сообщении.

Во время награждения Герой России, заслуженный летчик-испытатель РФ Леонид Чикунов поклонился президенту России Владимиру Путину и попросил его беречь себя.

Осенью сообщалось, что памятник Герою России и Донецкой народной республики командиру разведбатальона «Спарта» Владимиру Жоге, который отдал жизнь во время прикрытия эвакуации мирных жителей, открыли в Волновахе. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Цветы к памятнику возложил заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Ранее герой ДНР заявил о неустанных попытках Запада разделить Россию, Украину и Белоруссию.