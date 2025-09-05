Запад планомерно пытается разделить Россию, Белоруссию и Украину на разные части. Об этом в новом выпуске проекта «Сорян, поехали» журналиста Сурена Каграманова (Соряна), снятом в Донецкой народной республике, заявил командир добровольческого формирования «Пятнашка» и Герой ДНР Ахра Авидзба.

В ходе беседы Авидзба рассказал о причинах участия в защите Донбасса, истории и будущем «Пятнашки», а также высказался о геополитике, патриотизме, обеспечении бойцов и эмиграции артистов.

По словам Авидзбы, уход главы киевского режима Владимира Зеленского с должности может не отразиться на завершении конфликта.

«Это Запад планомерно пытается разделить нас на три части: Белоруссия, Украина, Россия. Это юридически разные государства, но народ один. И между нами пытаются клин вбить по понятным причинам», — заявил он.

Герой ДНР также обозначил свое понимание патриотизма. «Всех призываю просто помнить, что такое правильный патриотизм. Это не с криками «ура» махать флагом, а помнить, что, в первую очередь, это вклад в процветание страны, это демография. Как минимум трое детей в семье — к этому нужно стремиться», — сказал он.

Авидзба добавил, что необходимо ценить существующий порядок и поддерживать руководство России.

Отвечая на вопросы о будущем «Пятнашки», командир заявил, что подразделение должно завершить существование вместе с окончанием боевых действий.

«Подразделение «Пятнашка» возникло как добровольческое формирование в 2014 году, когда жители Донбасса нуждались в защите. И когда все утрясется, когда мы перестанем переживать за своих детей, когда война закончится, то и мы должны закончиться, потому что мы — продукт войны», — сказал Авидзба.

Касаясь темы эмиграции артистов, Герой ДНР заявил, что представители шоу-бизнеса зависят от внимания публики.

«Артисты, как спички, ярко вспыхивают, но быстро гаснут, поэтому ищут внимания за границей», — отметил он.

Вместе с тем Авидзба заявил, что готов принимать на фронте любых артистов, если они не навязывают собственных убеждений.