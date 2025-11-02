В ДНР открыли памятник Владимиру Жоге

Памятник Герою России и Донецкой народной республики командиру разведбатальона «Спарта» Владимиру Жоге, который отдал жизнь во время прикрытия эвакуации мирных жителей, открыли в Волновахе. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.

Первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко и представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога возложили цветы к подножию памятника.

На месте установки памятника 5 марта 2022 года командир отдельного разведывательного батальона «Спарта» гвардии полковник Владимир Жога прикрывал эвакуацию мирных жителей, в том числе женщин и детей. Он получил ранения несовместимые с жизнью.

«Волноваха навсегда вписана в нашу историю как один из первых крупных городов, освобожденных в ходе специальной военной операции. Те дни мы никогда не забудем», — заявил Пушилин.

Глава ДНР подчеркнул, что Жога на этом месте совершил свой вечный подвиг и об этом будут помнить до последнего. Он добавил, что в ближайшее время планируется благоустроить прилегающую к памятнику территорию и сделать небольшой сквер, чтобы местным жителям было удобно чтить память Героя и выразить свою признательность.

До этого губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что на набережной Курчатова будет установлен памятник Герою России, подполковнику Сергею Чебневу с позывным «Отмель», который 12 дней отражал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на населенный пункт Малая Локня.

Ранее Пушилин заявил о непростой ситуации на Красноармейском направлении.