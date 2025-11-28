Украинские военные из 117-й бригады территориальной обороны отказались эвакуировать своего раненого сослуживца под Красным Лиманом и добили его. Об этом сообщили РИА Новости в силовых структурах.

«Согласно радиоперехвату переговоров.., они расстреляли своего раненого бойца. Он не мог передвигаться, а так как был болен туберкулезом, сослуживцы его отказались эвакуировать с остальными», — сказал собеседник агентства.

По его словам, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) решали, добивать сослуживца или нет. Поскольку передвигаться он не мог, то решено было ликвидировать его.

7 октября силовики рассказали, что в районе Купянска обострился конфликт между украинскими подразделениями — солдатами 114-й бригады теробороны и военнослужащими 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг». По данным источника ТАСС, военные начали целенаправленно наносить удары друг по другу, используя беспилотники, гранатометы и противотанковые мины. Из-за таких столкновений обе бригады понесли значительные потери. По словам собеседника агентства, ситуация достигла такой степени, что российским силам, находящимся поблизости, нередко «не приходится вмешиваться — стороны сами уничтожают друг друга».

Ранее украинский заградотряд уничтожил бригаду пехоты ВСУ за попытку отступления.