Путин: ВС России возьмут под контроль Купянск-Узловой через несколько дней

Вооруженные силы России в ближайшие дни могут взять под контроль Купянск-Узловой. Об этом журналистам заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

По его словам, в данном населенном пункте есть порядка 2 тысяч зданий.

«Шестьсот зданий где-то, около тысячи уже, 600-650 — в руках российской армии, идет продвижение. Я думаю, что через несколько дней заберем и этот тоже населенный пункт», — сказал глава государства.

Также Путин сообщил, что российские войска контролируют как правобережную, так и левобережную часть Купянска. Он отметил, что Купянск находится под контролем ВС РФ уже неделю.

1 декабря стало известно, что российские военные с начала 2025 года взяли под контроль не менее 275 населенных пунктов в зоне СВО.

27 ноября президент России заявил, что по всем направлениям на фронте для российской армии сохраняется позитивная динамика.

