Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Киев сможет оказывать сопротивление до весны 2026 года

Украина сможет оказывать военное сопротивление до весны следующего года. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил экс-аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон.

По его мнению, вероятным временным пределом устойчивости Украины является весна 2026 года.

Джонсон отметил, что урегулирование конфликта на Украине в нынешнем году с помощью переговоров невозможно, поскольку существует много препятствий. Все завершится на поле боя, когда Украина потерпит от России военное поражение.

26 ноября глава евродипломатии Кая Каллас назвала ложным утверждение о том, что Украина проигрывает в конфликте с Россией.

27 октября бывший директор отдела ЦРУ по анализу России Джордж Биби заявил, что Украина не сдастся на поле боя, она выдохнется и экономически больше не будет способна продолжать военные действия.

