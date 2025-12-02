В Госдуме заверили, что отдавать в руки Индии истребители Су-57 — безопасно

Поставлять Индии российские комплексы С-400 и истребители Су-57 безопасно, поскольку индийцы точно умеют пользоваться самыми современными видами вооружений. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Индия с советских времен остается одним из крупнейших покупателей российского вооружения, и странно подозревать, что эти поставки могут быть для нас опасными. Мало того, что Нью-Дели зарекомендовал себя как крайне надежный друг и союзник Москвы, так страна в последние годы фактически осуществила в военной отрасли технологический прорыв. Там есть и собственные истребители четвертого поколения Tejas, и многоуровневые системы ПВО IADWS, так что пользоваться подобными видами вооружений индусы точно умеют. Не говоря уже о том, что Индия вообще-то самостоятельно запускает спутники в космос и обладает самостоятельно созданным ядерным оружием. Сам факт того, что мы в руки индийцев отдаем наши самые современные разработки, только подчеркивает уровень взаимного сотрудничества и доверия», — сказал он.

2 декабря в ходе брифинга индийским СМИ пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что вопрос поставок Индии дивизионов зенитных ракетных систем С-400 стоит высоко на повестке дня. По его словам, в ходе визита Путина в Нью-Дели этот вопрос будет обсуждаться.

27 ноября газета The Times of India сообщила, что министерство обороны Индии одобрило закупку у России пяти дивизионов зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и ракет к ним для военно-воздушных сил республики.

Ранее Россия ратифицировала соглашение с Индией о порядке отправки военных и техники.