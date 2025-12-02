На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме заверили, что отдавать в руки Индии истребители Су-57 — безопасно

Депутат Журавлев: индийцы умеют пользоваться российскими С-400 и Су-57
true
true
true
close
Нина Падалко/РИА Новости

Поставлять Индии российские комплексы С-400 и истребители Су-57 безопасно, поскольку индийцы точно умеют пользоваться самыми современными видами вооружений. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Индия с советских времен остается одним из крупнейших покупателей российского вооружения, и странно подозревать, что эти поставки могут быть для нас опасными. Мало того, что Нью-Дели зарекомендовал себя как крайне надежный друг и союзник Москвы, так страна в последние годы фактически осуществила в военной отрасли технологический прорыв. Там есть и собственные истребители четвертого поколения Tejas, и многоуровневые системы ПВО IADWS, так что пользоваться подобными видами вооружений индусы точно умеют. Не говоря уже о том, что Индия вообще-то самостоятельно запускает спутники в космос и обладает самостоятельно созданным ядерным оружием. Сам факт того, что мы в руки индийцев отдаем наши самые современные разработки, только подчеркивает уровень взаимного сотрудничества и доверия», — сказал он.

2 декабря в ходе брифинга индийским СМИ пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что вопрос поставок Индии дивизионов зенитных ракетных систем С-400 стоит высоко на повестке дня. По его словам, в ходе визита Путина в Нью-Дели этот вопрос будет обсуждаться.

27 ноября газета The Times of India сообщила, что министерство обороны Индии одобрило закупку у России пяти дивизионов зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и ракет к ним для военно-воздушных сил республики.

Ранее Россия ратифицировала соглашение с Индией о порядке отправки военных и техники.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами