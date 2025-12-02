На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле прокомментировали поставки С-400 в Индию

Песков: поставки С-400 в Индию будут обсуждаться в ходе визита Путина в Нью-Дели
Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости

Вопрос поставок Индии дивизионов зенитных ракетных систем С-400 стоит высоко на повестке дня. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в ходе визита Владимира Путина в Нью-Дели этот вопрос будет обсуждаться.

«Путин, действительно, поедет в Индию, состоится официальный визит президента России. Планируется к подписанию целый пакет документов, и, действительно, на повестке дня будет фигурировать тема ВТС (Военно-технического сотрудничества)», — отметил Песков, отвечая на вопрос, какой прогресс ожидается по вопросу поставок в Индию С-400.

Также он выразил надежду, что визит Путина в Индию будет таким же успешным, как визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву в 2024 году.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Индия планирует начать переговоры о приобретении российских истребителей в ходе визита Путина в республику. Речь идет об истребителях Су-57 и усовершенствованной версии системы противоракетной обороны С-500.

Ранее в Кремле поблагодарили Индию за дружескую позицию по отношению к РФ.

