Дума ратифицировала соглашение с Индией о порядке отправки военных сил и оружия

Россия ратифицировала соглашение с Индией о порядке отправки военных и техники

Госдума РФ на пленарном заседании ратифицировала межправительственное соглашение России и Индии о порядке отправки военнослужащих и оружия. Об этом пишет ТАСС.

«Ратифицировать соглашение между правительством РФ и правительством Республики Индии о порядке направления воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов РФ на территорию Республики Индии», — говорится в документе.

Кроме того, соглашением уточняется порядок материального обеспечения военных.

2 декабря в ходе брифинга индийским СМИ пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что вопрос поставок Индии дивизионов зенитных ракетных систем С-400 стоит высоко на повестке дня. По его словам, в ходе визита Путина в Нью-Дели этот вопрос будет обсуждаться.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Индия планирует начать переговоры о приобретении российских истребителей в ходе визита Путина в республику. Речь идет об истребителях Су-57 и усовершенствованной версии системы противоракетной обороны С-500.

Ранее в Кремле поблагодарили Индию за дружескую позицию по отношению к РФ.