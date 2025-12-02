На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле поблагодарили Индию за дружескую позицию по отношению к РФ

Песков: РФ благодарна Индии за очень дружественное отношение
true
true
true
close
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Москва благодарна Нью-Дели за дружественное отношение к себе. Об этом в ходе брифинга для индийских СМИ заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет Sputnik India.

«Мы очень благодарны Индии за <...> очень дружескую позицию по отношению к нашей стране и к нашему глобальному взаимодействию в двусторонних и глобальных делах», — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что в основе двусторонних отношений РФ и Индии лежат глубокий исторический опыт взаимодействия и общее видение мировых дел. Это видение выражается в приверженности международному праву, верховенству закона и умении учитывать интересы друг друга.

28 ноября пресс-служба Кремля сообщила, что российский лидер планирует посетить Индию с государственным визитом. Путин будет находиться в азиатской республике с 4 по 5 декабря. Ожидается, что в ходе поездки глава государства проведет встречу с президентом Индии Дроупади Мурму. В Кремле отметили, что предстоящий визит имеет важное значение, так как даст сторонам возможность обсудить всю обширную повестку для российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнерства.

Ранее журналисты узнали, что Индия в ходе визита Путина намерена начать переговоры о закупке истребителей у РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами