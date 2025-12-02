В Кремле поблагодарили Индию за дружескую позицию по отношению к РФ

Москва благодарна Нью-Дели за дружественное отношение к себе. Об этом в ходе брифинга для индийских СМИ заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет Sputnik India.

«Мы очень благодарны Индии за <...> очень дружескую позицию по отношению к нашей стране и к нашему глобальному взаимодействию в двусторонних и глобальных делах», — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что в основе двусторонних отношений РФ и Индии лежат глубокий исторический опыт взаимодействия и общее видение мировых дел. Это видение выражается в приверженности международному праву, верховенству закона и умении учитывать интересы друг друга.

28 ноября пресс-служба Кремля сообщила, что российский лидер планирует посетить Индию с государственным визитом. Путин будет находиться в азиатской республике с 4 по 5 декабря. Ожидается, что в ходе поездки глава государства проведет встречу с президентом Индии Дроупади Мурму. В Кремле отметили, что предстоящий визит имеет важное значение, так как даст сторонам возможность обсудить всю обширную повестку для российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнерства.

Ранее журналисты узнали, что Индия в ходе визита Путина намерена начать переговоры о закупке истребителей у РФ.