Российский военный рассказал о реакции жителей Красноармейска на освобождение города

Жители Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике рады освобождению города и помогают российским военным. Об этом рассказал боец группировки войск «Центр» Владислав Ивекеев, сообщает ТАСС.

По его словам, мирные жители крайне рады тому, что российские войска освободили город. Они помогают российским военным, а те в свою очередь оказывают помощь горожанам.

Вечером 30 ноября президент России Владимир Путин посетил пункт управления Объединенной группировкой войск. Там ему доложили об освобождении Красноармейска и Волчанска. Президент поблагодарил российских военных за результаты работы на этом направлении, отметив его стратегическую важность. Он заявил, что взятие Красноармейска позволит обеспечить поступательное решение всех основных задач специальной военной операции.

В этот же день глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что эвакуированные из города жители Красноармейска получили первые российские паспорта.

