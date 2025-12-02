На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский военный рассказал о реакции жителей Красноармейска на освобождение города

Военный Ивекеев: жители Красноармейска рады освобождению города
true
true
true
close
Eugene Symonenko/Shutterstock/FOTODOM

Жители Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике рады освобождению города и помогают российским военным. Об этом рассказал боец группировки войск «Центр» Владислав Ивекеев, сообщает ТАСС.

По его словам, мирные жители крайне рады тому, что российские войска освободили город. Они помогают российским военным, а те в свою очередь оказывают помощь горожанам.

Вечером 30 ноября президент России Владимир Путин посетил пункт управления Объединенной группировкой войск. Там ему доложили об освобождении Красноармейска и Волчанска. Президент поблагодарил российских военных за результаты работы на этом направлении, отметив его стратегическую важность. Он заявил, что взятие Красноармейска позволит обеспечить поступательное решение всех основных задач специальной военной операции.

В этот же день глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что эвакуированные из города жители Красноармейска получили первые российские паспорта.

Ранее военный эксперт назвал срок полного освобождения Донбасса.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами