Жителям эвакуированного Красноармейска начали выдавать российские паспорта

Первые российские паспорта получили жители Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР), эвакуированные из прифронтового города. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин, передает ТАСС.

Церемония вручения документов прошла с участием министра внутренних дел ДНР генерал-лейтенантом полиции Павла Гищенко. По словам Пушилина, российские военные уже эвакуировали из Красноармейска 300 мирных жителей.

Также в воскресенье вечером Пушилин рассказал, что Вооруженные силы РФ совершили прорыв к населенному пункту Диброва в ДНР. По его словам, на Краснолиманском направлении фиксируется достаточно активное продвижение российских войск юго-восточнее Красного Лимана. В будущем это позволит перерезать Вооруженным силам Украины дорогу между Красным Лиманом и Славянском. Пушилин добавил, что также российские военные ведут зачистку на северных окраинах Красноармейска.

Ранее СМИ писали, что военные ВСУ откажутся выполнять приказ об уходе из Донбасса.