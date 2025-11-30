На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские силовики сообщили о блокаде части ВСУ на Харьковском направлении

ТАСС: часть подразделений ВСУ заблокирована в лесах на востоке Волчанска
На Харьковском направлении в лесном массиве на востоке Волчанска заблокирована часть подразделений ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По данным источника агентства, эти подразделения не получили команд на отход с позиций. Командование, по его словам, оставило их с целью задержать продвижение российских бойцов из группы «Север».

29 ноября Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по объектам энергетики и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в ответ на террористические атаки со стороны ВСУ.

До этого сообщалось, что российские военные нанесли удары по объектам ВМС Украины в Одесской области и цехам по производству беспилотных летательных аппаратов в Харькове и Харьковской области. Как сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, речь идет об ударах, которые были нанесены 25 и 26 ноября.

Ранее в Харьковской области ликвидировали заместителя командира спецбатальона ВСУ.

