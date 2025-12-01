Пушилин заявил об «определенных успехах» ВС РФ в Красноармейско-Дмитровской агломерации

Российские штурмовики вошли в село Гришино, которое находятся рядом с Красноармейском (Покровск). Об этом глава ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала «Россия-24».

Накануне об этом сообщало министерство обороны России.

«Начну с Красноармейско-Дмитровской агломерации, где наши подразделения имеют определенные успехи. И здесь мы видим, что штурмовые подразделения уже вошли в Гришино», — сказал глава республики.

В 2024 году в Гришино проживало 860 человек.

В воскресенье глава ДНР заявлял о продвижении российских войск на одном из направлений юго-восточнее Красного Лимана. По его словам, в будущем это позволит перерезать украинским подразделениям дорогу между Красным Лиманом и Славянском.

Пушилин добавил, что военные РФ также ведут зачистку на северных окраинах Красноармейска.

Ранее сообщалось, что российские войска продвинулись в восточной части Красноармейска.