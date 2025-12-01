На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пушилин заявил об «определенных успехах» ВС РФ в Красноармейско-Дмитровской агломерации

Пушилин: российские штурмовые подразделения вошли в Гришино
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские штурмовики вошли в село Гришино, которое находятся рядом с Красноармейском (Покровск). Об этом глава ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала «Россия-24».

Накануне об этом сообщало министерство обороны России.

«Начну с Красноармейско-Дмитровской агломерации, где наши подразделения имеют определенные успехи. И здесь мы видим, что штурмовые подразделения уже вошли в Гришино», — сказал глава республики.

В 2024 году в Гришино проживало 860 человек.

В воскресенье глава ДНР заявлял о продвижении российских войск на одном из направлений юго-восточнее Красного Лимана. По его словам, в будущем это позволит перерезать украинским подразделениям дорогу между Красным Лиманом и Славянском.

Пушилин добавил, что военные РФ также ведут зачистку на северных окраинах Красноармейска.

Ранее сообщалось, что российские войска продвинулись в восточной части Красноармейска.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами