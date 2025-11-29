На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Очевидцы заявили о пожаре после атаки беспилотников на Таганрог

SHOT: в Таганроге произошел пожар после атаки БПЛА
Павел Лисицын/РИА Новости

На одной из улиц Таганрога произошел пожар после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По словам очевидцев, над городом на протяжении двух часов продолжаются взрывы — всего произошло более 20 инцидентов. Местные жители отметили, что беспилотники летят со стороны Таганрогского залива.

Официальных данных о пострадавших или разрушениях на данный момент нет.

О взрывах в городе очевидцы заявили несколькими часами ранее. По их словам, в домах звенели окна, а у автомобилей срабатывали сигнализации. Местные жители утверждали, что видели яркие вспышки и слышали звук двигателя в небе.

Несколькими часами ранее угрозу атаки БПЛА объявили в Липецкой и Воронежской областях, а также в Мордовии.

Ранее в одном из районов Воронежа ввели режим ЧС после подрыва ракет.

