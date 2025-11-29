На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Воронеже объявили угрозу непосредственного удара беспилотников

Губернатор Гусев: в Воронеже объявлена угроза непосредственного удара БПЛА
true
true
true
close
Global Look Press

На территории Воронежа объявлена угроза непосредственного удара беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Зайдите в помещение, отойдите от окон. Если увидели БПЛА — сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112», — написал глава региона.

Гусев добавил, что в городе работают системы оповещения.

Несколькими часами ранее на территории Липецка и шести муниципалитетов Липецкой области объявили угрозу атаки БПЛА. Губернатор региона Игорь Артамонов уточнил, что сирены звучат в Долгоруковском, Липецком, Задонском, Хлевенском, Тербунском и Воловском муниципальных округах.

До этого представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в аэропорту Тамбова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По его словам, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в одном из российских городов были произошли взрывы.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами