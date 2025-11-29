В Воронеже объявили угрозу непосредственного удара беспилотников

На территории Воронежа объявлена угроза непосредственного удара беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Зайдите в помещение, отойдите от окон. Если увидели БПЛА — сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112», — написал глава региона.

Гусев добавил, что в городе работают системы оповещения.

Несколькими часами ранее на территории Липецка и шести муниципалитетов Липецкой области объявили угрозу атаки БПЛА. Губернатор региона Игорь Артамонов уточнил, что сирены звучат в Долгоруковском, Липецком, Задонском, Хлевенском, Тербунском и Воловском муниципальных округах.

До этого представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в аэропорту Тамбова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По его словам, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в одном из российских городов были произошли взрывы.