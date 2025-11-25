В районе Воронежа ввели режим ЧС после подрыва ракет

В Советском районе Воронежа ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) для ликвидации последствий подрыва ракет. Постановление опубликовали на официальном сайте мэрии.

Из документа следует, что режим ЧС действует с 21 ноября. Его ввели в связи с обнаружением в СНТ «Дальние сады» неразорвавшихся блоков ракет. Власти района а организовали работу телефона горячей линии, также работает комиссия по оценке и обследованию домов.

21 ноября губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об обнаружении неразорвавшиеся блоки сбитых 18 ноября ракет. По его словам, один из неразорвавшихся блоков обнаружили в 150 метрах от ближайших строений и еще один у дачного дома. Гусев тогда отметил, что саперы приняли решение подорвать блоки ракет на месте, в связи с чем жителей некоторых домов временно эвакуируют.

19 ноября Минобороны РФ сообщало, что 18 ноября Вооруженные силы Украины пытались атаковать Воронеж четырьмя ракетами ATACMS американского производства. Подчеркивалось, что все ракеты были сбиты на подлете к городу.

