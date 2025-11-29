На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Липецкой области объявили угрозу атаки беспилотников

Губернатор Артамонов: в Липецке и шести округах объявлена опасность атаки БПЛА
Shutterstock/AyhanTuranMenekay

На территории Липецка и шести муниципалитетов Липецкой области объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«Объявлен красный уровень «Угроза атаки БПЛА» для г. Липецк, Липецкого МО, Долгоруковского МО, Задонского МО, Тербунского МО, Хлевенского МО и Воловского МО», — написал глава региона.

До этого представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в аэропорту Тамбова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По его словам, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

18 ноября в Липецкой области также объявляли угрозу атаки БПЛА. По данным Минобороны России, над регионом сбили три дрона.

Ранее в одном из российских городов были произошли взрывы.

