В Мордовии объявлена беспилотная опасность

На территории Мордовии введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства республики.

«На территории Республики Мордовия объявлен сигнал «Беспилотная опасность», — сказано в сообщении, опубликованном в 1:50 мск.

Незадолго до этого угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявили на территории Липецка и шести муниципалитетов Липецкой области.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. В случае атаки дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА. В моменты непосредственного пролета беспилотника не следует использовать мобильную связь.

Ранее в одном из районов Воронежа ввели режим ЧС после подрыва ракет.