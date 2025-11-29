На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Над Таганрогом произошли несколько взрывов

SHOT: над Таганрогом Ростовской области произошла серия взрывов
true
true
true
close
MOD Russia/Global Look Press

Над Таганрогом Ростовской области произошли несколько взрывов. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По предварительной информации, средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Как сообщили SHOT очевидцы, над городом были слышны от пяти до восьми взрывов — в домах звенели окна, а у автомобилей срабатывали сигнализации. Местные жители утверждают, что видели яркие вспышки и слышали звук двигателя в небе. По их словам, украинские беспилотники приближались со стороны Таганрогского залива, а российские средства ПВО открыли по ним огонь. Официальных данных о пострадавших или разрушениях на данный момент нет. Взрывы также были слышны в Каменске-Шахтинском.

До этого представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в аэропорту Тамбова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По его словам, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее Песков прокомментировал сообщения о взрыве ракеты в Оренбургской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами