Над Таганрогом произошли несколько взрывов

Над Таганрогом Ростовской области произошли несколько взрывов. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По предварительной информации, средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Как сообщили SHOT очевидцы, над городом были слышны от пяти до восьми взрывов — в домах звенели окна, а у автомобилей срабатывали сигнализации. Местные жители утверждают, что видели яркие вспышки и слышали звук двигателя в небе. По их словам, украинские беспилотники приближались со стороны Таганрогского залива, а российские средства ПВО открыли по ним огонь. Официальных данных о пострадавших или разрушениях на данный момент нет. Взрывы также были слышны в Каменске-Шахтинском.

До этого представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в аэропорту Тамбова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По его словам, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее Песков прокомментировал сообщения о взрыве ракеты в Оренбургской области.