В ВС Белоруссии рассказали, какие российские дроны взяли на вооружение

Артиллеристы и ракетчики Белоруссии активно применяют российские и китайские дроны для разведки, сообщил в интервью «ВоенТВ» начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил республики генерал-майор Руслан Чехов.

Он уточнил, что белорусские военные используют белорусский беспилотник «Беркут-3», российские модели S350, S150 Supercam, «Орлан-10» и «Орлан-30». Военачальник отметил, что они хорошо зарекомендовали себя в ходе СВО.

«Наш белорусский [дрон] — здесь, на нашей территории работает хорошо, в том числе в рамках контрбатарейной борьбы», — отметил Чехов.

Он добавил, что в армии республики используются и китайские мультикоптеры компании DJI с тепловизорами, позволяющими работать ночью.

В начале месяца президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия должна разрабатывать и иметь собственные вооружения. Политик отметил, что Минск благодаря хорошим отношениям с Москвой располагает тактическим ядерным оружием. Также ожидается, что в декабре на боевое дежурство поступит новый комплекс «Орешник». Однако, по мнению главы государства, Белоруссии не следует полагаться только на эти вооружения.

Ранее Россию назвали «империей беспилотников».

