На территории Рязанской области объявили угрозу атаки БПЛА

На территории Рязанской области объявлена опасность атаки дронов. Об этом со ссылкой на приложение МЧС России сообщает ТАСС.

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов действует в городе Рязани и Рязанской области.

Жителей призвали соблюдать осторожность, не выходить из зданий на улицу и отойти от окон.

24 ноября режим беспилотной опасности был введен на территории Ульяновской и Ивановской областей.

До этого режим опасности атаки дронов вводился в Лискинском районе Воронежской области, в Пензенской области и Мордовии.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. В случае налета дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА.

Ранее в Подмосковье потушили атакованную дронами Шатурскую ГРЭС.