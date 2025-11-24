На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На территории Рязанской области объявили угрозу атаки БПЛА

true
true
true
close
Inna Varenytsia/Reuters

На территории Рязанской области объявлена опасность атаки дронов. Об этом со ссылкой на приложение МЧС России сообщает ТАСС.

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов действует в городе Рязани и Рязанской области.

Жителей призвали соблюдать осторожность, не выходить из зданий на улицу и отойти от окон.

24 ноября режим беспилотной опасности был введен на территории Ульяновской и Ивановской областей.

До этого режим опасности атаки дронов вводился в Лискинском районе Воронежской области, в Пензенской области и Мордовии.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. В случае налета дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА.

Ранее в Подмосковье потушили атакованную дронами Шатурскую ГРЭС.

