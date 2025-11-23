На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье потушили атакованную дронами Шатурскую ГРЭС

В Шатуре ликвидирован пожар на ГРЭС после атаки БПЛА
true
true
true

Пожар на ГРЭС (государственной районной электрической станции) в Шатуре ликвидирован, сообщил в Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Чиновник рассказал, что сейчас пожарные заканчивают тушение и проводят охлаждение на месте возгорания. Конец работ по ликвидации последствий прилета БПЛА был намечен на 17:00. Электричество, холодная вода и канализация подаются в Шатуру штатно.

По словам главы области, в регион направлены 20 блочно-модульных котельных. В первую очередь подачу тепла восстановят в объектах здравоохранения и пансионате для пожилых людей. Так, в подключении больницы участвуют девять бригад специалистов.

«Уже начали монтаж врезок в теплотрассу, в течение двух часов запустим циркуляцию. Параллельно запускаем подачу тепла в микрорайон Керва», — уточнил Воробьев.

Он добавил, что для ускорения работ в город направили 20 аварийных бригад из соседних округов. В случае необходимости власти Подмосковья обеспечат жителей обогревателями и дополнительными источниками тепла.

Утром беспилотники атаковали Шатурскую ГРЭС в Подмосковье, на объекте произошел пожар. Местные жители слышали не менее пяти взрывов. По информации МЧС, горели несколько трансформаторов. После налета начались работы по восстановлению подачи тепла в квартиры. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в российском регионе сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами