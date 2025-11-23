В Подмосковье потушили атакованную дронами Шатурскую ГРЭС

В Шатуре ликвидирован пожар на ГРЭС после атаки БПЛА

Пожар на ГРЭС (государственной районной электрической станции) в Шатуре ликвидирован, сообщил в Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Чиновник рассказал, что сейчас пожарные заканчивают тушение и проводят охлаждение на месте возгорания. Конец работ по ликвидации последствий прилета БПЛА был намечен на 17:00. Электричество, холодная вода и канализация подаются в Шатуру штатно.

По словам главы области, в регион направлены 20 блочно-модульных котельных. В первую очередь подачу тепла восстановят в объектах здравоохранения и пансионате для пожилых людей. Так, в подключении больницы участвуют девять бригад специалистов.

«Уже начали монтаж врезок в теплотрассу, в течение двух часов запустим циркуляцию. Параллельно запускаем подачу тепла в микрорайон Керва», — уточнил Воробьев.

Он добавил, что для ускорения работ в город направили 20 аварийных бригад из соседних округов. В случае необходимости власти Подмосковья обеспечат жителей обогревателями и дополнительными источниками тепла.

Утром беспилотники атаковали Шатурскую ГРЭС в Подмосковье, на объекте произошел пожар. Местные жители слышали не менее пяти взрывов. По информации МЧС, горели несколько трансформаторов. После налета начались работы по восстановлению подачи тепла в квартиры. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в российском регионе сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».