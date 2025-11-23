Минобороны впервые сообщило об уничтожении дронов в Архангельской области

Российские подразделения ПВО сбили украинские беспилотники в Архангельской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram.

Об украинских дронах в этом регионе российское военное ведомство сообщило впервые. По его информации, над регионом было сбито два украинских БПЛА.

Кроме того, атакам подверглись еще три региона. В период с 9.00 до 13.00 мск средства ПВО всего уничтожили 10 украинских беспилотников, в том числе три – над территорией Белгородской области, три – над Московским регионом и два — над территорией Калужской области.

По данным Минобороны, средства ПВО за сутки сбили 140 украинских беспилотников над российской территорией. Кроме того, были уничтожены управляемая авиационная бомба и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

Всего с начала спецоперации уничтожено 97 933 украинских беспилотников, сообщали в Минобороны РФ.

Ранее ВСУ атаковали дронами ГРЭС в Подмосковье.