Глава ДНР рассказал о боевой ситуации ВСУ в Красноармейске

Пушилин: ситуация в Красноармейске планомерно ухудшается для ВСУ
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Ситуация в Красноармейске (украинское название — Покровск) планомерно ухудшается для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью РИА Новости.

«В центре внимания у всех сейчас Красноармейско-Димитровская агломерация. Там, если кратко, можно сказать, что противник находится в окружении, наши подразделения его продолжают перемалывать», — заявил он.

По словам Пушилина, в городе свыше 75% территории самого города находится под контролем российской стороны.

До этого боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислав Потоцкий заявил, что украинские войска больше не контролируют город Красноармейск (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР).

21 ноября в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки войск «Центр» успешно отразили шесть попыток наступления ВСУ, предпринятых из района Гришино в Красноармейском районе с целью деблокировать окруженные украинские силы. По данным ведомства, российские военные взяли под полный контроль Шахтерский район в Красноармейске.

Ранее штурмовик снял колонну сдавшихся в плен бойцов ВСУ в Красноармейске.

